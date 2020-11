Οι μεγάλες μάχες στις αμφίρροπες πολιτείες

Ο χρόνος πλέον μετράει αντίστροφα και η κλεψύδρα αδειάζει. Λίγες ώρες απομένουν από τις αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, μια εκλογική μάχη που αναμένεται να καθορίσει πολλά, όχι μόνο για τις ΗΠΑ μα για ολόκληρο τον πλανήτη.

Η εκλογική διαδικασία είναι εν εξελίξεις εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ήδη έχουν ψηφίσει περί τα 90 εκατομμύρια. Ο αριθμός ρεκόρ για την πρόωρη ψηφοφορία αποδίδεται στην πανδημία, με τους ψηφοφόρους να θέλουν να αποφύγουν το συνωστισμό στα εκλογικά κέντρα, αλλά και στο μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι αμερικανικοί πολίτες καθώς αυτές οι εκλογές έχουν λάβει χαρακτήρα δημοψηφίσματος για το μέλλον της χώρας και από τους δύο αντιπάλους.

Όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις, ο Τζο Μπάιντεν διατηρεί ένα σταθερό και σημαντικό προβάδισμα έναντι του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις που αθροίζει το Fivethirtyeight, ο Μπάιντεν σε εθνικό επίπεδο συγκεντρώνει 52%, έναντι 43,4% του Τραμπ. Σύμφωνα με το Realclearpolitics, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών έχει προβάδισμα με 51,1% έναντι 43,9% του Τραμπ.

Στις ΗΠΑ, βεβαίως, το προβάδισμα σε εθνικό επίπεδο δεν «δίνει» τον νικητή, και δοθείσης της εμπειρίας του 2016, όταν η Χίλαρι Κλίντον κέρδισε τη λαϊκή ψήφο αλλά έχασε τις εκλογές, άπαντες έχουν το βλέμμα τους στις αμφίρροπες πολιτείες. Το άθροισμα των δημοσκοπήσεων δίνει προβάδισμα στον Μπάιντεν με 49% έναντι 45,9% του Τραμπ.

Δημοσκοπήσεις δείνχουν τον Τζο Μπάιντεν να διατηρεί προβάδισμα στις πιο αμφίρροπες πολιτείες: Ουισκόνσιν, Πενσιλβάνια, Φλόριντα, Β. Καρολίνα, Μίσιγκαν και Αριζόνα.

Σύμφωνα με σειρά αναλύσεων, εάν επιβεβαιωθούν αυτά τα ποσοστά, θεωρείται βέβαιο ότι ο Τζο Μπάιντεν θα είναι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ πάντως έχει ήδη αμφισβητήσει με σειρά δηλώσεων του τη διαδικασία της επιστολικής ψηφοφορίας, ενώ στις ΗΠΑ υπάρχουν πολλά σενάρια ότι δεν αποκλείεται να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα, οδηγώντας τη διαδικασία στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο αμερικανικός πρόεδρος δεν έχει παρατήσει τη μάχη και μετά την περιπέτεια που είχε με τον κορωνοϊό δίνει τη μια ομιλία μετά την άλλη, ταξιδεύοντας αδιάκοπα στις πολιτείες-κλειδιά. Στις ομιλίες του συγκεντρώνει μεγάλα πλήθη, που –σε μεγάλο ποσοστό- δεν λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας κατά της covid-19, όπως έχει καταγγελθεί πολλάκις από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών.

Μόνο την Κυριακή, ο Τραμπ μίλησε στο Μίσιγκαν και ακολουθούν ομιλίες στην Αϊόβα, τη Βόρεια Καρολίνα, την Τζόρτζια και τη Φλόριντα.

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου επέλεξε να στείλει μήνυμα προστασίας από την πανδημία, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις ομιλίες του, επέλεξε για μια από τις τελευταίες του επισκέψεις τη Φιλαδέλφεια, στην Πενσιλβανία, σε μια εμφανή απόπειρα να «κλειδώσει» τη νίκη σε αυτή την πολιτεία.

Τέλος, ο καθηγητής Ιστορίας Άλαν Λίχτμαν, ο άνθρωπος που από το 1984 προβλέπει με απόλυτη ακρίβεια τον νικητή του Λευκού Οίκου, απεφάνθη: Χάνει ο Τραμπ, κερδίζει ο Μπάιντεν.

My final prediction based on the Keys to the White House stands unchanged. I am still predicting that @realDonaldTrump becomes the first sitting president to lose reelection since 1992 and that Joe Biden will be the next president of the United States.https://t.co/GRLhNaQE0p

— Allan Lichtman (@AllanLichtman) October 31, 2020