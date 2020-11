Σε αυτοαπομόνωση ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ

Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους έκανε γνωστό χθες Κυριακή ότι ενημερώθηκε πως ήρθε σε επαφή με πρόσωπο το οποίο έχει διαγνωστεί πως μολύνθηκε από τον SARS-CoV-2, διαβεβαίωσε πάντως πως αισθάνεται καλά και δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου που προκαλεί ο κορωνοϊός.

«Ταυτοποιήθηκα ως επαφή» επιβεβαιωμένου κρούσματος, «είμαι καλά», «χωρίς συμπτώματα», όμως «θα τεθώ σε αυτοαπομόνωση τις επόμενες ημέρες, όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα του ΠΟΥ» και «θα εργάζομαι από το σπίτι», διευκρίνισε ο Δρ. Τέντρος με ανάρτησή του στο Twitter.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.

