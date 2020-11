Υπονοούμενο Τραμπ περί απόλυσης του Φάουτσι (βίντεο)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα πως μπορεί να επιδιώξει την απόλυση του Άντονι Φάουτσι, μέλους του πυρήνα του Λευκού Οίκου για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, αφού ο Φάουτσι επέκρινε περαιτέρω τη διαχείριση του Τραμπ σε ό,τι αφορά την πανδημία.

Ο Φάουτσι, κορυφαίος λοιμωξιολόγος των ΗΠΑ και διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νόσων, αναφέρθηκε στους επανειλημμένους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ «ξεπερνούν» την πανδημία, την ώρα που δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι μολύνονται καθημερινά στη χώρα.

«Θα πληγούμε πολύ. Η κατάσταση δεν είναι καλή», δήλωσε την Παρασκευή ο Φάουτσι στην εφημερίδα The Washington Post. «Καθώς προχωρούμε στο φθινόπωρο και τον χειμώνα, υπάρχουν όλες οι αρνητικές προϋποθέσεις, καθώς οι άνθρωποι συναθροίζονται στο σπίτι σε εσωτερικούς χώρους. Οι προοπτικές δεν θα μπορούσαν να είναι χειρότερες».

Crowd chants “Fire Fauci” during Pres. Trump’s campaign rally in South Florida: “Don’t tell anybody, but let me wait until a little a bit after the election,” the president says in response. “I appreciate the advice.” https://t.co/rlgU1dKT2A pic.twitter.com/Mqa2RwbP3i

— ABC News (@ABC) November 2, 2020