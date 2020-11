Πυροβολισμοί της αστυνομίας στο Μινσκ για εκφοβισμό διαδηλωτών (βίντεο)

Οι διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος Λουκασένκο συνεχίζονται κάθε Σαββατοκύριακο στη Λευκορωσία, και αυτή την Κυριακή η αστυνομία έριξε πυροβολισμούς στον αέρα για εκφοβισμό των αποφασισμένων διαδηλωτών.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC, οι οργισμένοι Λευκορώσοι που φωνάζουν για νοθεία από τις εκλογές του περασμένο Αυγούστου συνεχίζουν παρά τη βίαιη καταστολή από τις αρχές τις εβδομαδιαίες τους διαμαρτυρίες στο Μινσκ και σε άλλες πόλεις της Λευκορωσίας.

WATCH: Belarusian police fire live rounds over protesters in Minsk as a warning during protests against the country’s president, which show no signs of abating. https://t.co/sP1iNnVW2d

— NBC News (@NBCNews) November 2, 2020