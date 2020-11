Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Τουρκία να προστατεύσει την ασφάλεια των δημοσιογράφων

Να προστατέψει την ασφάλεια των δημοσιογράφων, καθώς και την ανεξαρτησία του Τύπου, κάλεσε την Τουρκία ο βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εργασία, Ρόμπερτ Ντέστρο.

Όπως σημείωσε σε ανάρτηση του στο Twitter, «στην Τουρκία, η βία κατά των δημοσιογράφων είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Καλούμε την κυβέρνηση της Τουρκίας να προστατεύσει την ασφάλεια των δημοσιογράφων και να υπερασπιστεί την ελευθερία και την ανεξαρτησία του Τύπου».

In Turkey, violence against journalists remains all too common. We call upon the government of Turkey to protect the safety of journalists and defend press freedom and independence. #EndImpunity

