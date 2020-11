Πυροβολισμοί στη Βιέννη – Πληροφορίες για νεκρούς

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο κέντρο της Βιέννης το βράδυ της Δευτέρας σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, η οποία κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Το αυστριακό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΟΕ24, επικαλούμενο την αστυνομία, έκανε λόγο για τουλάχιστον επτά νεκρούς από την επίθεση, πληροφορίες που πάντως δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Κατά το ίδιο μέσο, το οποίο έκανε λόγο για περίπου 50 πυροβολισμούς, υπήρξε περιστατικό ομηρείας σε εστιατόριο, πληροφορία που επίσης δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Νωρίτερα, η εφημερίδα Kronen Zeitung έκανε λόγο για επίθεση σε συναγωγή και για πυροβολισμούς. Σύμφωνα με την αυστριακή εφημερίδα, άνδρας πυροδότησε εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος, μετά την ένοπλη επίθεση που εξαπέλυσε σε συναγωγή.

Ένας αστυνομικός δέχθηκε πυρά και τραυματίστηκε σοβαρά και ένα άτομο συνελήφθη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων APA, επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών. Αυστριακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ενδέχεται να υπάρχουν συνεργοί του δράστη, οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας, Καρλ Νέχαμερ, εξέφρασε την εκτίμηση ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, η οποία πιθανώς διαπράχθηκε από περισσότερα από ένα άτομα. Ο ίδιος δήλωσε ότι υπάρχουν τραυματίες και πιθανώς νεκροί.

Η αστυνομία ανέφερε μέσω Twitter ότι έχουν αναπτυχθεί όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις της. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν ακινητοποιηθεί στο κέντρο της Βιέννης.

Shots fired in the Inner City district – there are persons injured – KEEP AWAY from all public places or public Transport – don’t share any Videos or Fotos!

— POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020