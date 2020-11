Ιβάνκα Τραμπ: Ο Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε την Ουάσιγκτον (βίντεο)

Λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη στιγμή για τις αμερικανικές εκλογές, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να εντυπωσιάζει στις συγκεντρώσεις του.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης προεκλογικής εκδήλωσής του, στην Κενόσα του Ουισκόνσιν, ο Τραμπ έτεινε το μικρόφωνο προς την κόρη του Ιβάνκα Τραμπ.

Εκείνη, κατευθύνθηκε προς το βήμα και απευθυνόμενη στο πλήθος που τη χειροκροτούσε, είπε, μεταξύ άλλων, «Επιτρέψτε μου να σας πω πως η Ουάσιγκτον δεν άλλαξε τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε την Ουάσιγκτον».

Στο βίντεο, ολόκληρη η δήλωση της Ιβάνκα Τραμπ

Pres. Trump turned the microphone over to Ivanka Trump at his campaign rally in Kenosha, Wisconsin: “Let me just tell you, Washington has not changed Donald Trump. Donald Trump has changed Washington.” https://t.co/UA5c7x7kCG pic.twitter.com/2SHxzqxIDv

— ABC News (@ABC) November 3, 2020