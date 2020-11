Τουρκία: Τετράχρονο κοριτσάκι ανασύρθηκε ζωντανό μετά από 4 ημέρες (εικόνες)

Κοριτσάκι ηλικίας τεσσάρων ετών, που είχε θαφτεί ζωντανό κάτω από τα συντρίμμια κτιρίου όταν έπληξε τη δυτική Τουρκία ο ισχυρός σεισμός της Παρασκευής, σώθηκε σήμερα, τέσσερις ημέρες αργότερα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης της Σμύρνης (Ιζμίρ) και ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Ζήσαμε ένα θαύμα την 91η ώρα. Μέλη σωστικών συνεργείων έβγαλαν την Αΐντα, ηλικίας τεσσάρων ετών, ζωντανή» από τα συντρίμμια, τόνισε ο δήμαρχος της Σμύρνης, ο Τουντς Σογέρ, μέσω Twitter.

A 4-year-old girl has been rescued after surviving for 91 hours under rubble caused by the powerful earthquake that hit Izmir, Turkey pic.twitter.com/hkBfCwueN9

— TRT World (@trtworld) November 3, 2020