Επίθεση στη Βιέννη: Νικώντας τον τρόμο με τη μουσική (βίντεο)

Τέσσερις μουσικοί της ορχήστρας της Κρατικής Όπερας της Βιέννης συνέχισαν να παίζουν για το κοινό την ώρα που στο κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας, η τρομοκρατική επίθεση βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη.

Οι θεατές είχαν ειδοποιηθεί ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουν την Όπερα για λόγους ασφαλείας καθώς ο δράστης δεν είχε ακόμη συλληφθεί.

«Σκεφτήκαμε αν έπρεπε να διακόψουμε την παράσταση ή όχι. Αλλά αποφασίσαμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα είχε νόημα. Αφού ο κόσμος δεν θα μπορούσε να φύγει, ποιος ο λόγος να διακόψουμε πρόωρα;», δήλωσε εκπρόσωπος του Θεάτρου.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας περιελάμβανε δύο όπερες «Cavalleria Rusticana» και «Pagliacci» και τα νέα της επίθεσης έφθασαν στη διοίκηση του Θεάτρου περίπου στο διάλειμμα.

Police kept us safe inside the @WrStaatsoper after tonight’s performance. While we waited, members of @vienna_phil started to play. No #angriff #terrorwien #viennaattacks #viennashooting will ever stop the music in #Vienna ❤❤❤ pic.twitter.com/H8wfWjR5lV

