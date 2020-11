Στο πατρικό του ο Τζο Μπάιντεν λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες

Το σπίτι στο οποίο έζησε τα παιδικά του χρόνια στο Σκράντον της Πενσιλβάνια επισκέφθηκε ο Τζο Μπάιντεν ανήμερα των προεδρικών εκλογών.

«Είναι ωραία να βρίσκομαι στο σπίτι μου», είπε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, απευθυνόμενος σε κατοίκους της περιοχής που είχαν συγκεντρωθεί για τον υποδεχθούν.

Joe Biden, campaigning in Pennsylvania on Election Day, took time out to visit his childhood home in Scranton. Donald Trump won the state in 2016 by less than one percentage point. https://t.co/XmZOm8wnSY pic.twitter.com/OQIrB4GgYk

— The New York Times (@nytimes) November 3, 2020