Τζο Μπάιντεν: Είμαστε σε τροχιά νίκης

Αισιόδοξος για νίκη δήλωσε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, τονίζοντας σε δήλωσή του πως θα πάρει χρόνο, αλλά στο τέλος η εκστρατεία του θα κερδίσει τις κρίσιμες πολιτείες.

Ενώπιον ψηφοφόρων του στο Ντέλαγουερ, ο κ. Μπάιντεν ανέφερε ότι απαιτείται υπομονή. «Μπορεί να μην ξέρουμε το αποτέλεσμα μέχρι το πρωί της Τετάρτης ή και αργότερα» επεσήμανε.

Πρόσθεσε δε ότι κάθε ψήφος μετράει και ευχαρίστησε τους πολίτες. «Είμαστε σε τροχιά νίκης, πρέπει να είμαστε υπομονετικοί» συνέχισε.

Keep the faith, guys. We’re gonna win this.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020