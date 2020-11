Συγκεντρώσεις υποστηρικτών του Τραμπ – Απαιτούν να σταματήσει η καταμέτρηση των ψήφων (βίντεο)

Με κεντρικό σύνθημα «σταματήστε την καταμέτρηση των ψήφων» εκατοντάδες υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώθηκαν τις τελευταίες ώρες έξω από εκλογικά κέντρα σε Αριζόνα, Μίσιγκαν και αλλού.

Στην κομητεία Μαρικόπα στην Αριζόνα ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας εισήλθαν στο εκλογικό κέντρο, προκειμένου να προστατεύσουν τους εκλογικούς αντιπροσώπους, την ώρα που υποστηρικτές του Τραμπ -ορισμένοι ήταν οπλισμένοι- φώναζαν έξω από το κέντρο να σταματήσει η καταμέτρηση και λέγοντας ύμνους και προσευχές για τη νίκη του Ρεπουμπλικανού.

At one point AZ rep Paul Gosar @RepGosar got on the megaphone in front of the protesters.

At the same time, my friend & coworker @KimPowellTV had her life threatened out there by a man who said he would find out where she lives.

Incredibly disappointing and not okay. #azfamily pic.twitter.com/rj0ky8h4iO

— Briana Whitney (@BrianaWhitney) November 5, 2020