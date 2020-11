Ο τυφώνας Ήτα σαρώνει την Κεντρική Αμερική (βίντεο)

Ο τυφώνας Ήτα, ο οποίος πλέον έχει υποβαθμιστεί σε τροπική καταιγίδα, έπληξε την Τετάρτη και την Ονδούρα, αφού άφησε πίσω του νεκρούς και τεράστιες καταστροφές από το πέρασμά του από τη Νικαράγουα.

Ο Ήτα προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων -δύο εργατών στη Νικαράγουα, ενός ατόμου στη Γουατεμάλα, μιας 13χρονης έφηβης κι ενός 15ετούς εφήβου στην Ονδούρα- ενώ σκόρπισε την καταστροφή στις βόρειες ακτές της Νικαράγουας όπου χωριά αυτοχθόνων πλημμύρισαν και υπέστησαν ζημιές από τις καταρρακτώδεις βροχές και τους ισχυρούς ανέμους.

Η καταιγίδα, που πλέον βρίσκεται πάνω από την Ονδούρα, συνοδεύεται από «έντονες και καταστροφικές» βροχοπτώσεις, προειδοποίησε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας (Copeco) σε ανακοίνωσή της. Η πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα, όπου ζουν περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι και βρίσκεται στην τροχιά του Ήτα, απειλείται, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Firefighters in Honduras helped save several people, including an infant, from flooding caused by Tropical Storm Eta.

Although Eta has weakened to a tropical depression, it continues to bring life-threatening flooding to parts of Central America. https://t.co/IAO1tLMcYK pic.twitter.com/jDxNLn2e3P

— ABC News (@ABC) November 5, 2020