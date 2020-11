Επιμένει ο Τραμπ: Σταματήστε την καταμέτρηση – Μπάιντεν: Κάθε ψήφος πρέπει να μετρήσει

Μια διμέτωπη διαμάχη με νομικά χαρακτηριστικά έχει στηθεί πάνω από τις κάλπες στα εκλογικά κέντρα των πολιτειών όπου δεν έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση για τις αμερικανικές εκλογές.

Τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ, όσο και ο Τζο Μπάιντεν, δίνουν τον τόνο με αλλεπάλληλα μηνύματά τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε εκ νέου να σταματήσει η καταμέτρηση, σε σύντομη ανάρτησή του στο Twitter, με κεφαλαία γράμματα.

Σε δεύτερο μήνυμά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι «κάθε ψήφος που έφτασε μετά την ημέρα των εκλογών, δεν θα καταμετρηθεί», με το Twitter να βάζει επισήμανση στη συγκεκριμένη ανάρτηση.

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020