Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Χαλάρωσε, Ντόναλντ»  

Με σαφώς σαρκαστική διάθεση σχολίασε η Γκρέτα Τούνμπεργκ στο Twitter τις διαρκείς παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ του τερματισμού της καταμέτρησης των ψήφων στις ΗΠΑ, που τον οδηγεί ολοένα και πιο μακριά από την επανεκλογή του.

Απαντώντας – ακριβώς με τις ίδιες λέξεις – στα σχόλια του Αμερικανού προέδρου έναν χρόνο πριν προς το πρόσωπό της (είχε κάνει λόγο για «προβλήματα διαχείρισης θυμού» της νεαρής Σουηδής), η Τούνμπεργκ, πόσταρε ένα tweet του Τραμπ στο οποίο έγραφε «ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ!», καλώντας τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο να «χαλαρώσει».

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020