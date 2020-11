Οπαδοί του Τραμπ σχολιάζουν τo ενδεχόμενο να ηττηθεί (βίντεο)

Υποστηρικτές και οπαδοί του ρεπουμπλικανού προέδρου Ντ. Τραμπ, στην Πενσιλβάνια, απάντησαν στην κάμερα τί μπορεί να γίνει αν χάσει τις εκλογές.

Παρά το γεγονός πως το ερώτημα της δημοσιογράφου ήταν σαφές και αφορούσε στο τί θα συμβεί, αν ο Τραμπ δεν τερματίσει πρώτος στην κρίσιμη εκλογική αναμέτρησή του με τον δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, οι περισσότεροι ψηφοφόροι του – όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο- απέκλεισαν το ενδεχόμενο ήττας του.

Με δηλώσεις όπως «Δεν γίνεται να συμβεί αυτό», «Προσεύχομαι για να μην γίνει» και «Δεν καταλαβαίνω πως θα μπορούσε να χάσει ο Τραμπ» εξέφρασαν οι ρεπουμπλικανοί πολίτες την άποψη ότι ο Τραμπ αποκλείεται να χάσει, ενώ ορισμένοι άλλοι δήλωσαν βέβαιοι πως αν εκλεγεί ο Μπάιντεν, η νίκη του θα είναι προϊόν απάτης.

Στην ερώτηση για το εάν φοβούνται πως θα προκληθούν επεισόδια, η πλειονότητα απάντησε ότι αυτά προκαλούνται κυρίως από τους αριστερούς και τους υποστηρικτές του Μπάιντεν. «Οι αριστεροί θα συνεχίσουν να καταστρέφουν, με ταραχές, την Αμερική, όποιος κι αν κερδίσει» είπαν.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο όλες τις δηλώσεις

We asked Trump voters at a campaign rally in Pennsylvania what happens if he loses the #Election2020 pic.twitter.com/Wg4Nu6TxXJ

— Insider News (@insidernews) November 5, 2020