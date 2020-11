Θετικός στον κορωνοϊό ο 87χρονος γερουσιαστής Τσακ Γκράσλεϊ

Ένα από τα πιο γηραιά μέλη της αμερικανικής Γερουσίας γνωστοποίησε χθες Τρίτη ότι διαγνώστηκε πως έχει προσβληθεί από τον SARS-CoV-2, καθώς στις ΗΠΑ καταγράφεται νέα έξαρση των μολύνσεων τις τελευταίες εβδομάδες.

«Υποβλήθηκα σε τεστ που έδειξε ότι είμαι θετικός στον νέο κορωνοϊό», ενημέρωσε μέσω Twitter ο Τσακ Γκράσλεϊ, ο οποίος στα 87 του χρόνια είναι ο δεύτερος γηραιότερος γερουσιαστής των ΗΠΑ.

I’ve tested positive for coronavirus. I’ll b following my doctors’ orders/CDC guidelines & continue to quarantine. I’m feeling good + will keep up on my work for the ppl of Iowa from home. I appreciate everyone’s well wishes + prayers &look fwd to resuming my normal schedule soon

— ChuckGrassley (@ChuckGrassley) November 17, 2020