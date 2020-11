Δεκάδες πλαστικές πάπιες συμμετέχουν στις διαδηλώσεις στην Μπανγκόγκ (βίντεο)

Πρωτότυπο τρόπο αντιμετώπισης του νερού που εκτοξεύουν με πίεση οι αστυνομικές αρχές στην Ταϊλάνδη βρήκαν οι διαδηλωτές στην Μπανγκόγκ, φέρνοντας μαζί τους φουσκωτές πάπιες θαλάσσης ως ασπίδες.

Οι διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος της Ταϊλάνδης συνεχίζονται με ποικίλη σφοδρότητα αλλά σταθερά μεγάλο όγκο, και οι αρχές καταφεύγουν συχνά στη λύση της εκτόξευσης νερού από οχήματα σαν τους Αίαντες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Protesters in Thailand used inflatable ducks to shield themselves as thousands rallied outside the country’s Parliament in Bangkok. https://t.co/57bESxvlDC pic.twitter.com/iShQXCBKDe

— ABC News (@ABC) November 19, 2020