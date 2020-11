Αισιοδοξία για το εμβόλιο της Οξφόρδης

To ChAdOx1 nCov-2019, όπως ονομάζεται το εμβόλιο της Οξφόρδης, ήταν μεταξύ των πρωτοπόρων στις παγκόσμιες προσπάθειες για την ανάπτυξη σκευάσματος που θα προστατεύει από τον κορωνοϊό (φωτ. REUTERS).

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα του εμβολίου που αναπτύσσεται από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και τη φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca. Tην ίδια στιγμή, πλησιάζει η έναρξη του εμβολιασμού με το σκεύασμα των Pfizer – BioNTech. Ο πρόεδρος της φαρμακοβιομηχανίας Pfizer, Αλμπερτ Μπουρλά, δήλωσε στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News ότι το νέο εμβόλιο θα αρχίσει να διατίθεται μέσα σε λίγες ώρες από την έγκρισή του από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, και εξέφρασε την ελπίδα ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2021 θα είναι πολύ διαφορετικό. Παράλληλα, επανέλαβε την ανάγκη σχολαστικής τήρησης των περιοριστικών μέτρων και μέσων προσωπικής προστασίας μέχρι την ανάπτυξη «ανοσίας της αγέλης».

To ChAdOx1 nCov-2019, όπως ονομάζεται το εμβόλιο της Οξφόρδης, πυροδότησε ισχυρή ανοσοποιητική αντίδραση στους υγιείς εθελοντές της ηλικιακής ομάδας 56-69 ετών, αλλά και στους άνω των 70 χρόνων, όπως, εξάλλου και στους νεότερους. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων της φάσης 2, της κλινικής δοκιμής του, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Lancet. Επίσης, το νέο εμβόλιο έγινε καλύτερα ανεκτό στους πιο ηλικιωμένους συγκριτικά με τους πιο νέους εθελοντές. Το σκεύασμα ChAdOx1 nCov-2019, όπως και τα γενετικά εμβόλια των Pfizer – BioNTech και Moderna, χορηγείται σε δύο δόσεις.

To εμβόλιο της Οξφόρδης ήταν μεταξύ των πρωτοπόρων στις παγκόσμιες προσπάθειες για την ανάπτυξη εμβολίου που θα προστατεύει από τον νέο κορωνοϊό. Ωστόσο, οι ανταγωνίστριες φαρμακοβιομηχανίες Pfizer Inc και BioNTech, όπως και η Moderna Inc, προπορεύθηκαν τις τελευταίες δέκα ημέρες, δημοσιοποιώντας δεδομένα από τις δοκιμές τελικού σταδίου, τα οποία δείχνουν αποτελεσματικότητα που ξεπερνάει το 90%. Σε αντίθεση με τα εμβόλια των Pfizer – BioNTech και της Moderna, τα οποία χρησιμοποιούν νέα τεχνολογία που είναι γνωστή ως αγγελιαφόρος RNA (mRNA), αυτό της AstraZeneca και της Οξφόρδης είναι ένας ιικός φορέας που έχει φτιαχτεί από εξασθενημένη εκδοχή ενός ιού του κοινού κρυολογήματος που απαντάται στους χιμπαντζήδες.

Η φάση 2 των δοκιμών που αναφέρεται στο Lancet αφορά συνολικά 560 υγιείς εθελοντές, εκ των οποίων 160 ηλικίας 18-55 ετών, 160 ηλικίας 56-69 ετών και 240 ηλικίας 70 ετών και άνω.

Tέλος, στην αγορά των είκοσι εκατομμυρίων δόσεων του κινεζικού εμβολίου, που παρασκευάζεται από την SinovacBiotech, κατέληξε η Τουρκία, η οποία πρόκειται τις επόμενες ημέρες να υπογράψει το σχετικό συμβόλαιο. Την ίδια στιγμή, η Αγκυρα συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις για την αγορά δόσεων και του εμβολίου της Pfizer. Οπως δήλωσε χθες ο Τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτσά, εντός του επόμενου μηνός θα διατεθούν δέκα εκατομμύρια δόσεις του κινεζικού εμβολίου, ενώ προβλέπεται το ίδιο να συμβεί και τον Ιανουάριο. Ετσι, η Τουρκία καθίσταται ο δεύτερος αγοραστής του κινεζικού εμβολίου μετά τη Βραζιλία. Τα αρχικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του CoronaVac, όπως ονομάζεται το κινεζικό εμβόλιο, δείχνουν ότι πυροδοτεί ικανοποιητική ανοσοποιητική αντίδραση. Ωστόσο, τα επίπεδα των αντισωμάτων που προκάλεσε ήταν χαμηλότερα από αυτά ανθρώπων που νόσησαν και ανέρρωσαν από COVID-19.