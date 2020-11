Ράπερ πετάει κυριολεκτικά φωτιές από την οροφή λεωφορείου στη Ν. Υόρκη (βίντεο)

Ακραίες καταστάσεις σε καθημερινή βάση βιώνουν οι Αμερικανοί, όπως αυτή που κάμερα ασφαλείας της αστυνομίας συνέλαβε στη Νέα Υόρκη, με έναν ράπερ να πετάει… φλόγες από τη σκεπή λεωφορείου πριν παραδοθεί στην αστυνομία.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε και το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ένας Αφροαμερικανός μουσικός προμηθεύτηκε ένα φλογοβόλο όπλο, άγνωστο πώς, και πήδηξε από διπλανό όχημα στην οροφή λεωφορείου.

Εκεί ολοκλήρωσε το… σόου του εξαπολύοντας γλώσσες φωτιάς στον αέρα με το φλογοβόλο, προφανώς για χάρη κάποιου βίντεο κλιπ, με τις φλόγες να αγγίζουν και την οροφή του λεωφορείου.

A rapper turned himself into authorities and was charged with reckless endangerment and criminal possession of a weapon after firing a flamethrower into the sky atop a New York City bus. https://t.co/lEKRxdmQg5 pic.twitter.com/OcvXLtGPOT

