Ο Τζεφ Μπέζος έδωσε το προσωπικό του email στο κοινό

Ο ιδιοκτήτης του διαδικτυακού κολοσσού Amazon Τζεφ Μπέζος δήλωσε ότι διατηρεί ανοικτή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να δέχεται ιδέες, σχόλια και αντιδράσεις από το κοινό.

Ο δισεκατομμυριούχος ανέφερε στο τηλεοπτικό δίκτυο των ΗΠΑ CNBC ότι στη διεύθυνση [email protected] μπορεί πάντα όποιος θέλει να του στέλνει τις ιδέες και τις απόψεις του, προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να διαβάζει πολλά από τα μηνύματα που λαμβάνει εκεί.

Γιατί όμως ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου και πολυάσχολος εκτελεστικός διευθυντής ενός γιγάντιου οργανισμού διατηρεί και διαβάζει μηνύματα email του οποιουδήποτε; Η απάντηση του κ. Μπέζος είναι αφοπλιστική:

«Αντιμετωπίζω κάθε πρόβλημα που ακούω από πελάτες ως μια ευκαιρία για βελτίωση», έγραψε στο νέο του βιβλίο «Invent & Wonder: The Collected Writings of Jeff Bezos», που αποτελεί συλλογή κειμένων που έχει γράψει ο ίδιος ο επιχειρηματίας, μεταξύ των οποίων επιστολές σε μετόχους και ομιλίες.

Μολονότι η παραπάνω διεύθυνση είναι το κύριο email του κ. Μπέζος, ο ίδιος δεν προλαβαίνει να βλέπει όλα τα μηνύματα. Ωστόσο, όπως λέει στο βιβλίο του, «βλέπω πολλά από αυτά, και χρησιμοποιώ την περιέργειά μου για να επιλέξω ορισμένα από αυτά».

Ο ιδιοκτήτης της Amazon δηλώνει ότι η πλειονότητα των μηνυμάτων αφορά σε παράπονα, «καθώς όλο και κάπου στη διαδικασία θα τα έχουμε κάνει θάλασσα», όπως γράφει, προσθέτοντας ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψιν του όσα του γράφουν, δίνοντας εντολή και διερεύνηση και διόρθωση τυχόν προβλημάτων που εντοπίζονται.

«Έτσι όταν διορθώνεις κάτι δεν το κάνεις μόνο για έναν πελάτη αλλά και κάθε πελάτη, και αυτή η διαδικασία αποτελεί τεράστιο κομμάτι της δουλειάς μας,» εξηγεί ο κ. Μπέζος.

