Απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών ο «Νταρθ Βέιντερ» Ντέιβ Πράουζ

Ο Βρετανός ηθοποιός Ντέιβ Πράουζ, ο οποίος ενσάρκωσε τον ρόλο του Νταρθ Βέιντερ στην πρώτη τριλογία του «Πολέμου των Άστρων», πέθανε χθες, Σάββατο, το πρωί σε ηλικία 85 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο πράκτοράς του, ο Τόμας Μπάουινγκτον.

«Με μεγάλη θλίψη σας ανακοινώνουμε πως ο πελάτης μας Ντέιβ Πράουζ πέθανε χθες (Σάββατο) το πρωί σε ηλικία 85 ετών, έγραψε ο Μπάουινγκτον στο Facebook.

Ο Νταρθ Βέιντερ υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες «κακών» στην ιστορία του κινηματογράφου: κατατάχτηκε τρίτος στον κατάλογο 100 Heroes and Villains του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου. Θεωρούνταν ως ένας από τους πιο εμβληματικούς κινηματογραφικούς κακούς όλων των εποχών, καθώς και ένας από τους σπουδαιότερους χαρακτήρες που έχει αναδείξει η ιστορία του κινηματογράφου.

Η καριέρα του Πράουζ ως ηθοποιού διήρκησε 50 χρόνια, αλλά ήταν ο ρόλος του στο Star Wars που του έφερε τη διεθνή φήμη.

Δυστυχώς, η προφορά του δεν κρίθηκε κατάλληλη για τoν ρόλο ενός κακοποιού του Χόλιγουντ και για αυτό είχε δανειστεί άλλη φωνή.

Ωστόσο, ο Πράουζ είχε επιβλητική παρουσία και στις τρεις ταινίες στις οποίες συμμετείχε, χάρη στο ανάστημά του (1,98 μ. ύψος).

Ακόμα και πριν ασχοληθεί με την ηθοποιία ο Πράουζ είχε καταγράψει επιτυχία στους κύκλους του Χόλιγουντ, προετοιμάζοντας τον αείμνηστο Κρίστοφερ Ριβ για τις φυσικές απαιτήσεις του ρόλου του ως Σούπερμαν, ως προσωπικός εκπαιδευτής του ηθοποιού.

Η πρώτη φορά που έπαιξε σε ταινία ήταν το 1967, στην ταινία Τζέιμς Μποντ: Casino Royale. Έχει συμμετάσχει επίσης σε σειρές όπως το «The Saint», το «Space 1999» και το «Doctor Who».

I am very sad to hear of the passing of Darth Vader himself, Dave Prowse.

Star Wars and Vader would not have been the same without this man.

My respects go to his family during this time. He is now one with the force. ❤️

RIP and thank you for your performance. 1935-2020 pic.twitter.com/au7CY23ouN

— Star Wars Theory (@SWTheory66) November 29, 2020