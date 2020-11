Μπάιντεν: Επικυρώνει τη νίκη και στελεχώνει το επιτελείο του

Μετά από σειρά Πολιτειών -όπου το αποτελέσμα κρίθηκε εκ των υστέρων- και η Αριζόνα επικύρωσε τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία του απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ακόμη δεν έχει παραδεχθεί άμεσα την ήττα του.

«Σήμερα υπογράψαμε την επικύρωση (των αποτελεσμάτων) των εκλογών του 2020 στην Αριζόνα», ανέφερε μέσω του Twitter ο Νταγκ Ντάσεϊ, ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Πολιτείας αυτής η οποία πέρασε για πρώτη φορά στους Δημοκρατικούς μετά από περίπου 25 χρόνια.

Today, we signed the canvass for the 2020 election in Arizona. I’m grateful to the voters, the county election offices, the county recorders’ offices, & the poll workers across the state for their dedication to the success of our election system. @SecretaryHobbs @GeneralBrnovich pic.twitter.com/vdjhuQosZd

— Doug Ducey (@dougducey) November 30, 2020