Η Μελάνια αποκάλυψε το φετινό θέμα στολισμού (βίντεο)

Η οικογένεια Τραμπ γιορτάζει, για τέταρτη χρονιά, τα Χριστούγεννα στον Λευκό Οίκο και η πρώτη κυρία της Αμερικής, Μελάνια επέλεξε να αφιερώσει τον φετινό στολισμό στις ομορφιές και το έθνος των ΗΠΑ.

Με συμβολισμούς που παραπέμπουν στα φυσικά τοπία, αλλά στο αμερικανικό πνεύμα, το θέμα τη διακόσμησης τιτλοφορείται ως «Αμερική, η όμορφη». «Μαζί γιορτάζουμε αυτή τη γη, που είμαστε όλοι περήφανοι γιατί την αποκαλούμε σπίτι» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην επίσημη ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου.

Κάθε πτέρυγα έχει τον δικό της ιδιαίτερο στολισμό που παραπέμπει σε συγκεκριμένα σημεία και γεγονότα. Για παράδειγμα, κατά την είσοδό τους στην ανατολική πτέρυγα, οι επισκέπτες θα συναντήσουν το Gold Star Family Tree με το μπλε, χρώμα της επιμονής και της δικαιοσύνης, να κυριαρχεί ως φόρος τιμής στους Αμερικανούς ήρωες. Μάλιστα, φέτος, οι οικογένειες που ανέλαβαν τη διακόσμηση έβαλαν στο δένδρο κορδέλα με τα ονόματα των πεσόντων τους.

«Είμαι ενθουσιαμένη, που ανακοινώνω το φετινό, χριστουγεννιάτικο θέμα “Αμερική, η όμορφη”» είπε η Μελάνια, κατά τα αποκαλυπτήρια.

Και συνέχισε λέγοντας ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια είχε την τιμή να ταξιδέψει σε μερικά από τα ομορφότερα ορόσημα των ΗΠΑ. «Γνώρισα μερικούς από τους πιο πατριώτες και συμπονετικούς Αμερικανούς πολίτες. Από ακτή σε ακτή, ο δεσμός που ενώνει τους Αμερικανούς είναι ο σεβασμός στις παραδόσεις, τις αξίες και την ιστορία μας. Αυτά αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης για τον φετινό στολισμό» πρόσθεσε.

«Ευχαριστώ όλο το προσωπικό και τους εθελοντές που εργάστηκαν, ώστε να διασφαλίσουν ότι ο Λευκός Οίκος θα είναι έτοιμος για την περίοδο των εορτών. Εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα. Καλή και υγιή Πρωτοχρονιά!» κατέληξε στο μήνυμά της.

First Lady Melania Trump unveiled this year’s holiday decorations at the White House, with the theme “America the Beautiful.” https://t.co/rMKrTnOIRW pic.twitter.com/6u8eKk5fI5

— ABC News (@ABC) December 1, 2020