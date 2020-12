Aμερικανός κατέγραψε από το σπίτι του ηλιακή έκρηξη (βίντεο)

Μία ισχυρή ηλιακή έκρηξη κατέγραψε, από το σπίτι του στην Καλιφόρνια, ο Άντριου Μακάθι, ένας ενθουσιώδης αστροφωτογράφος.

Στη συνέχεια, ο Mακάθι ανέβασε το εντυπωσιακό βίντεο στο Twitter, απ’ όπου έκανε τον γύρο του κόσμου.

Σύμφωνα με το space.com, οι ηλιακές εκλάμψεις κατηγοριοποιούνται κατά μέγεθος, από C-class έως μεγάλες X-class flare. Επίσης κατατάσσονται σε κλίμακα από 1 έως 9, με μεγαλύτερους αριθμούς που σημαίνει μεγαλύτερες φωτοβολίδες.

Η συγκεκριμένη ηλιακή έκρηξη μετρήθηκε ως φωτοβολίδα M4.4.

SOLAR FLARE: An astrophotography enthusiast recorded timelapse video of a powerful solar eruption, as seen from his home in Elk Grove, California. https://t.co/zd9ubvWLCp pic.twitter.com/cnOh54nxKh

— ABC News (@ABC) December 1, 2020