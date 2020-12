Το μήνυμα του Γερμανού πρέσβη για τον θάνατο των Ελλήνων στο Τρίερ

«Είναι διπλά λυπηρό το γεγονός ότι μια νεαρή ελληνική οικογένεια συγκαταλέγεται στα θύματα της τραγικής επίθεσης στο Τρίερ», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα, Έρνστ Ράιχελ.

It is doubly saddening that a young Greek family is among the victims of the tragic attack in Trier. My thoughts are with them and with the other victims. https://t.co/IGTG4DIEBg

— Ernst Reichel (@ReichelErnst) December 2, 2020