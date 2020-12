Βλέπουν «The Crown» στο Μπάκιγχαμ;

Οι ηθοποιοί Στίβεν Μπόξερ και Γκίλιαν Αντερσον υποδύονται τον Ντένις και τη Μάργκαρετ Θάτσερ αντιστοίχως στη σειρά «The Crown» (Το στέμμα). Η τελευταία σεζόν, η οποία πραγματεύεται την ιστορία του εκ προοιμίου καταδικασμένου γάμου μεταξύ του πρίγκιπα Κάρολου και της Νταϊάνα, πριγκίπισσας της Ουαλλίας, έχει εγείρει το σοβαρό ερώτημα: Παρακολουθεί το παλάτι τη σειρά; (φωτ. Des Willie / Netflix via The New York Times)