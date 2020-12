Ο Άγιος Βασίλης βούτηξε στο Ενυδρείο της Μάλτας (βίντεο)

Μπορεί η κρίση του κορωνοϊού να έχει γεννήσει στα παιδιά το άγχος πως δεν θα τα επισκεφθεί ο Άγιος Βασίλης, αλλά πολλοί σπεύδουν να τα καθησυχάσουν, λέγοντας τους πως η πανδημία δεν μπορεί να εμποδίσει τον Άγιο Βασίλη από την παράδοση των δώρων του.

«O Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Βασίλης, οι τρεις μάγοι, όλοι θα μπορέσουν να παραδώσουν τα δώρα. Οι μικροί Ευρωπαίοι κάθε πίστης να έχουν την πεποίθηση ότι η αγάπη και η ελπίδα ποτέ δε θα είναι απούσα στην Ευρώπη αυτές τις ημέρες» είπε, πριν λίγες ημέρες, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Ο Άγιος Βασίλης δεν πρόκειται να μεταδώσει σε κανέναν καμία μόλυνση» διαβεβαίωσε τα μικρά παιδιά και ο επικεφαλής επιδημιολόγος των ΗΠΑ, Δρ. Φάουτσι.

Όπως είπε, «ο Άγιος έχει ένα πολύ καλό ανοσοποιητικό», γεγονός που μάλλον του επέτρεψε να ξεκινήσει το ταξίδι του με μία βουτιά στο ενυδρείο της Μάλτας.

Στο παρακάτω βίντεο, ο αγαπημένος Άγιος των παιδιών, φορώντας εξοπλισμό κατάδυσης, κολυμπά και παίζει με πλήθος ιδιαίτερων ψαριών.

Τα πλάνα είναι από τις ομορφότερες εικόνες που κάνουν τον γύρο του πλανήτη.

SWIMMING SANTA: Even the fish at Malta’s national aquarium got a visit from Santa this year—in full dive equipment. https://t.co/EFS2ui5oiB pic.twitter.com/UqeLNOvvE3

— ABC News (@ABC) December 2, 2020