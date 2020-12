Συνετρίβη το σκάφος της SpaceX κατά την επιστροφή του (βίντεο)

Σε πύρινη μπάλα κατέληξε το ιδιωτικό μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο του μεγιστάνα Έλον Μασκ και της εταιρίας του SpaceX, καθώς συνετρίβη στην επιφάνεια της Γης κατά την επιστροφή του από τη σύντομη πτήση του την Τετάρτη.

Φωτ.REUTERS/Gene Blevins

Ο πύραυλος Starship SN8 εξερράγη κατά την προσγείωσή του από το δοκιμαστικό του ταξίδι που άρχισε από τις πυραυλικές εγκαταστάσεις της εταιρίας στο νότιο Τέξας. Οι εικόνες που αναμεταδόθηκαν απ’ ευθείας έδειξαν το σκάφος να πλησιάζει προσεκτικά την επιφάνεια της Γης αλλά να εξαφανίζεται σε μια μπάλα από φωτιά καθώς έφτανε στο έδαφος.

NEW: Unmanned SpaceX Starship test flight explodes during landing. There was no one on board the ship. https://t.co/tagzR9e9CJ pic.twitter.com/mvdZvvD2dD

— ABC News (@ABC) December 9, 2020