Φαντασμαγορική πόλη από πάγο, για την Πρωτοχρονιά (βίντεο)

Μια παραμυθένια πόλη, όνειρου κάθε παιδιού που του αρέσουν τα χρώματα και οι πάγοι αποτελεί το φετινό δημιούργημα του φεστιβάλ πάγου και χιονιού σε πόλη της βόρειας Κίνας.

Σε βίντεο της κινεζικής κρατικής τηλεόρασης, που αναδημοσιεύει και το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, παρουσιάζονται οι πολύχρωμες δημιουργίες στην πόλη Χαρμπίν της επαρχίας Χέιλονγκτζιανγκ, που με τα περίτεχνα στολίδια και τον εντυπωσιακό φωτισμό μοιάζουν βγαλμένες από ταινία του Ντίσνεϊ.

COOL SHOW: A city in northern China has unveiled its spectacular annual snow and ice festival, home to dozens of huge, brightly lit ice sculptures. https://t.co/JoRnUCNTx8 pic.twitter.com/6ZThWAGDgP

