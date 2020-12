Τουρκική προπαγάνδα με νέες κατηγορίες κατά Ελλάδας

Επαναφέρει η Αγκυρα τις κατηγορίες κατά της Ελλάδας για push – backs μεταναστών.

Αυτή τη φορά ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, επιτίθεται μέσω twitter στον υπουργό Μετανάστευσης Ν. Μηταράκη, συνοδεύοντας τις «καταγγελίες» του με ένα βίντεο.

Dear Minister @nmitarakis

Your Coast Guard units are leveling up the torture and inhumane treatment everyday.

Watch your forces engaging in inhumane action and #pushbacks in which Frontex is complicit and the EU ignores 👉 https://t.co/YBqSdeJROV pic.twitter.com/6SnYCOHjfw

— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) December 12, 2020