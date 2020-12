Γουνοφόροι χοίροι κάνουν βόλτα στα χιόνια (βίντεο)

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας με χιονοπτώσεις έπληξε το νοτιοδυτικό Κολοράντο, μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Όμως, οι θηλυκοί χοίροι του είδους Mangalica με τα μικρά τους δεν πτοήθηκαν, παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες και το χιόνι που «έντυσε στα λευκά» το αγρόκτημα Cedar Springs.

Τα γουνοφόρα, ιδιαίτερα ζώα έκαναν τη βόλτα τους στο παγωμένο τοπίο της φάρμας και έδειχναν να την απολαμβάνουν, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο.

Οι Μangalica είναι οικόσιτοι χοίροι με σγουρό, παχύ τρύχωμα. Πρόκειται για ράτσα που προέκυψε στα μέσα του 19ου αιώνα, απο τη διασταύρωση των ουγγρικών φυλών με το ευρωπαϊκό αγριογούρουνο και τη σερβική ράτσα adiumadija.

SNOWY SOWS: Curly-haired sows and piglets enjoyed a stroll through a snowy Cedar Springs Farm in Colorado. https://t.co/9a4aJyFGcp pic.twitter.com/CFIP0qAeM6

— ABC News (@ABC) December 14, 2020