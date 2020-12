Τα παγωμένα πεζοδρόμια του Κιέβου δεν είναι να τα ανεβαίνεις (βίντεο)

Ο πάγος στο Κίεβο δεν αστειεύεται, και το ξέρουν και οι κάτοικοι της πόλης. Οι περισσότεροι προσέχουν πολύ να μην πέσουν καθώς κάθε πεζοδρόμιο αποτελεί ολισθηρή παγίδα. Μία νεαρή Ουκρανή όμως είχε περισσότερα προβλήματα…

Σε βίντεο που κυκλοφορεί σε Ευρώπη και Αμερική, φαίνεται η Ουκρανή με ένα σακίδιο στην πλάτη να παλεύει να ανέβει σε ένα πολύ ολισθηρό πεζοδρόμιο του Κιέβου, όπου άλλοι καταφέρνουν με σχετική άνεση να κρατήσουν την ισορροπία τους.

Και τι δε δοκίμασε η κοπέλα για να ανέβει… Περπατώντας γλιστρούσε πάλι προς τα κάτω, πηγαίνοντας σιγά-σιγά έπεφτε, κι ακόμη και όταν ένας περαστικός προσπάθησε να την τραβήξει να ανέβει στο πεζοδρόμιο, εγκατέλειψε την προσπάθεια βλέποντας ότι… σωτηρία δεν υπάρχει.

ICE NOT SO NICE: Freezing weather brought hazardous conditions to the streets and sidewalks of Ukraine’s capital city, leaving residents struggling to stay upright. https://t.co/PXwW483eC6 pic.twitter.com/BMhvXELk1w

— ABC News (@ABC) December 14, 2020