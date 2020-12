Κυρώσεις κατά Τουρκίας ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ

Την επιβολή κυρώσεων κατά της Άγκυρας για τους S-400 ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον το βράδυ της Δευτέρας.

Οι κυρώσεις επιβάλλονται στον επικεφαλής του οργανισμού οπλικών συστημάτων, Ισμαϊλ Ντεμίρ και συνολικά στην ηγεσία του.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο, αναφέρει: «Παρά τις προειδοποιήσεις μας, η Τουρκία προχώρησε με την αγορά και τη δοκιμή του συστήματος των S-400 από τη Ρωσία. Οι σημερινές κυρώσεις αποδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν πλήρως τον νόμο «Αντιμετώπισης των εχθρών της Αμερικής μέσω κυρώσεων (CAATSA)».

Σε δηλώσεις του ο ίδιος καλεί την Τουρκία να επιλύσει άμεσα το ζήτημα των S-400 σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα την Αγκυρα πολύτιμο σύμμαχο και σημαντικό περιφερειακό εταίρο για τις ΗΠΑ. Προσθέτει ακόμη πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει να συνεχίσει τη συνεργασία στον αμυντικό τομέα.

Despite our warnings, Turkey moved ahead with its purchase and testing of the S-400 system from Russia. Today’s sanctions on Turkey’s SSB demonstrates the U.S. will fully implement #CAATSA. We will not tolerate significant transactions with Russia’s defense sector.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 14, 2020