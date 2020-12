Η λάβα της Αίτνας φώτισε τον νυχτερινό ουρανό (βίντεο)

Η Αίτνα, το μεγαλύτερο και υψηλότερο ηφαίστειο της Ευρώπης που βρίσκεται στις ανατολικές ακτές της Σικελίας, ξύπνησε και πάλι τις τελευταίες ημέρες.

Κάμερες κατέγραψαν, κατά τη διάρκεια της νύχτας, την ηφαιστειακή δραστηριότητα και την κόκκινη λάβα να ρέει από μία μικρή ρωγμή που προκλήθηκε στη μία πλευρά του κρατήρα.

Στο βίντεο, που τραβήχτηκε από απόσταση 14 μιλίων, ο ουρανός φωτίζεται από τη διάπυρη ύλη που εκτοξεύεται.

Να σημειωθεί ότι στις πλαγιές της Αίτνας και τις γύρω περιοχές ζουν χιλιάδες άνθρωποι, καθώς το ηφαίστειο δεν θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο. Μάλιστα, εκρήξεις σαν αυτή που καταγράφηκε μπορούν να συμβούν πολλές φορές τον χρόνο.

