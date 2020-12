Πολιορκία δημοτικού μεγάρου στην Τουρκία από… πρόβατα (βίντεο)

Πανικό προκάλεσε στο δημοτικό μέγαρο της Νέαπολης (Νέβσεχιρ), στην Τουρκία η… πολιορκία του από πέντε ζωντανά το πρωί της Δευτέρας, καθώς ένα πρόβατο, μια κατσίκα και τρία αρνιά φαίνεται ότι αποφάσισαν να κάνουν τα… παράπονά τους στον δήμαρχο της πόλης τρομοκρατώντας όποιον περνούσε από το κτίριο, όπως φαίνεται σε βίντεο που ανήρτησε ο Δήμος Νεάπολης.

Η Νεάπολη είναι σημαντική πόλη στην Καππαδοκία, πρωτεύουσα νομού στην κεντρική Τουρκία, έχει 300.000 κατοίκους και φέρει σήμερα το όνομα Νέβσεχιρ (το οποίο σημαίνει ακριβώς Νεάπολη σε τουρκικά και περσικά).

Μέχρι το 1922 είχε συμπαγή ελληνικό πληθυσμό, πολλά μέλη του οποίου βρέθηκαν με το προσφυγικό κύμα της Μικρασιατικής Καταστροφής στην Ελλάδα, δημιουργώντας τη συνοικία της Νεαπόλεως στη Θεσσαλονίκη.

Ακόμη και έναν αιώνα μετά πάντως φαίνεται πως οι Τούρκοι δυσκολεύονται να… ελέγξουν την κατάσταση στην πόλη αυτή.

WILD IN THE STREETS: Surveillance footage shows group of farm animals that reportedly harassed residents of the Turkish city of Nevşehir.

Authorities said they were eventually able to capture one sheep, one goat and three lambs. https://t.co/MykA9EzVun pic.twitter.com/xPq1mmDj1V

— ABC News (@ABC) December 16, 2020