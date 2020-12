Εμβολιάστηκε και ο… Άγιος Βασίλης! (βίντεο)

Αγωνία τέλος για τους απανταχού πιτσιρικάδες: Ο Άη Βασίλης όχι μόνο είναι καλά, εν μέσω πανδημίας, αλλά και μόλις εμβολιάστηκε για να παραμείνει καλά. Υπάρχει και βίντεο που το αποδεικνύει!

Εύλογες ήταν οι ανησυχίες των παιδιών ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς ανά τον κόσμο, καθώς αφού παππούδες και γιαγιάδες πρέπει οπωσδήποτε να μείνουν στο σπίτι, πώς θα κυκλοφορήσει στις φετινές γιορτές ένας άνθρωπος (έστω άγιος) της ηλικίας του Άγιου Βασίλη, να πάει από σπίτι σε σπίτι και να μοιράσει τα προβλεπόμενα δώρα στα καλά παιδιά της φετινής χρονιάς;

Πριν μερικές ημέρες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έσπευσε με ανακοίνωσή του να διαβεβαιώσει ότι ο Άη Βασίλης είναι καλά και δεν έχει κολλήσει κορωνοϊό, ούτε συνιστά κίνδυνο για όσους πλησιάσει, ενώ ούτε τα δώρα που θα αφήσει αποτελούν κάποιον κίνδυνο.

Τώρα, καλού-κακού ο Άη Βασίλης έσπευσε να κάνει και το εμβόλιο του κορωνοϊού στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια που είναι πλέον διαθέσιμο, ειδικά για ηλικίες σαν τη δική του.

SANTA READY: Santa Claus makes a surprise appearance at a hospital in Las Vegas to receive his COVID-19 shot before the big day. https://t.co/Vm9HVQLfp8 pic.twitter.com/IdbehwUlVK

— ABC News (@ABC) December 18, 2020