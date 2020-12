Εμβολιάστηκε ο Τζο Μπάιντεν

O Τζο Μπάιντεν έλαβε το απόγευμα της Δευτέρας την πρώτη δόση του εμβολίου της Pfizer.

Ο εμβολιασμός του εκλεγμένου Προέδρου των ΗΠΑ έγινε σε νοσοκομείο του Νιούαρκ, στο Ντέλαγουεαρ.

“I think that the administration deserves some credit, getting this off the ground with Operation Warp Speed,” President-elect Joe Biden says after receiving Pfizer COVID vaccine in Delaware. https://t.co/qs6JuXu7hQ pic.twitter.com/hTY1Ww8ktz

— ABC News (@ABC) December 21, 2020