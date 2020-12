Όταν ο… Άγιος Βασίλης έμπλεξε στα καλώδια του ρεύματος (βίντεο)

Φέτος οι πυροσβέστες στην Καλιφόρνια έχουν ομολογουμένως περάσει μια πολύ δύσκολη χρονιά, πολεμώντας με πυρκαγιές ακόμη και τον μήνα Δεκέμβριο. Τέτοιον μήνα συνήθως έχουν καθήκοντα απεγκλωβισμού και αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων, αλλά στο Σακραμέντο τις προάλλες κλήθηκαν να… κατεβάσουν τον Άη Βασίλη από τις κολώνες του ηλεκτρικού.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε μεταξύ άλλων και το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, η περίπτωση ήταν κάπως πιο σύνθετη από τους συνήθεις απεγκλωβισμούς παγιδευμένων… γατών πάνω σε δέντρα.

Κάποιος έξυπνος ντύθηκε Άγιος Βασίλης, ανέβηκε σε αερόστατο με σχήμα ελκήθρου και με ρόδες, και αποφάσισε να πετάξει πάνω από το Ρίο Λίντα, στα περίχωρα του Σακραμέντο, χωρίς να υπολογίσει το εναέριο δίκτυο ηλεκτρισμού.

TANGLED: Man dressed as Santa Claus rescued from power lines in California. https://t.co/5VaihBm77V pic.twitter.com/S5D4z96Vp6

— ABC News (@ABC) December 22, 2020