Εμβολιάστηκε δημοσίως και ο Άντονι Φάουτσι

Ο Αμερικανός επιδημιολόγος Αντονι Φάουτσι, ένας από τους πλέον διαπρεπείς επιστήμονες στις ΗΠΑ, εμβολιάστηκε με τη σειρά του σήμερα για τον νέο κορωνοϊό.

Ο Φάουτσι έχει επιλεγεί από τον εκλεγμένο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ως σύμβουλός του για την Covid-19, ενώ ήταν και μέλος της ομάδας διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης που συνέστησε ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Dr. Anthony Fauci receives his first Covid-19 vaccine: “I want to encourage everyone who has the opportunity to get vaccinated so that we can have a veil of protection over this country that would end this pandemic” https://t.co/xCh43J5HUj pic.twitter.com/elfYmlBStz

— CNN Politics (@CNNPolitics) December 22, 2020