Αποτελεσματικά και στο νέο στέλεχος τα εμβόλια

Η εμφάνιση της νέας μετάλλαξης του κορωνοϊού έχει προκαλέσει ανησυχία σχετικά με το αν θα επηρεαστεί η αποτελεσματικότητα των εμβολίων, τα οποία μόλις πρόσφατα άρχισαν να γίνονται διαθέσιμα.

Ωστόσο, πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ότι δεν είναι πιθανό το νέο αυτό στέλεχος να «εμποδίσει» τα εμβόλια από το να παρέχουν προστασία κατά της COVID-19.

Ειδικότερα, η βρετανική φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca Plc ανέφερε στο πρακτορείο Reuters ότι το εμβόλιο για την COVID-19, που αναπτύσσει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό απέναντι στη μετάλλαξη του κορωνοϊού.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι είναι σε εξέλιξη μελέτες για να διερευνηθούν πλήρως οι επιπτώσεις της μετάλλαξης.

Το AZD1222 (το υποψήφιο εμβόλιο της AstraZeneca) περιέχει το γενετικό υλικό της πρωτεΐνης-ακίδας (S-protein) του SARS-CoV-2 και οι αλλαγές στον γενετικό κώδικα που βλέπουμε σε αυτό το νέο στέλεχος του ιού δεν φαίνεται να αλλάζουν τη δομή της πρωτεΐνης-ακίδας», ανέφερε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε στο πρακτορείο.

Ρόμπερτ Κοχ: Τα εμβόλια προστατεύουν και από το νέο στέλεχος

Επιπλέον, ο πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Εμβολιασμών του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Kox (RKI), ο λοιμωξιολόγος Τόμας Μέρτενς, εκτιμά ότι «σύμφωνα με την παρούσα φάση των ερευνών, τα υπάρχοντα εμβόλια προσφέρουν προστασία και από τη νέα παραλλαγή του κορωνοϊού».

Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για να καταστεί αυτή η διατύπωση αξιόπιστη. Και οι έρευνες αυτές διεξάγονται επί του παρόντος, για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στη Biontech στη Γερμανία», δήλωσε ο Μέρτενς σε συνέντευξή του η οποία θα δημοσιευτεί στο αυριανό φύλλο της οικονομικής εφημερίδας «Handelsblatt».

Ο Μέρτενς αναμένει «πιο αξιόπιστα αποτελέσματα σε 14 ημέρες».

«Μέχρι τότε, πρέπει να παραμείνουμε ήρεμοι», επισήμανε.

«Εμβόλιο και για τη μετάλλαξη σε 6 εβδομάδες, αν χρειαστεί»

Σημειώνεται μάλιστα ότι ο εκτελεστικός διευθυντής της BioNTech δήλωσε βέβαιος ότι η μετάλλαξη καλύπτεται από το εμβόλιο της εταιρείας, αλλά σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει σε έξι βδομάδες νέα έκδοση που θα την καλύπτει απολύτως αν απαιτηθεί.

Ωστόσο τόνισε ότι επειδή οι πρωτεΐνες του μεταλλαγμένου ιού είναι κατά 99% ίδιες με τη βασική εκδοχή του κορωνοϊού, η BioNTech έχει την επιστημονική βεβαιότητας ότι το εμβόλιο θα καλύπτει και τη μετάλλαξη.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου από τη Γερμανία, ο κ. Σαχίν υπογράμισε ότι «το καλό με την τεχνολογία του RNA είναι ότι μπορούμε αμέσως να παραγάγουμε εμβόλιο που θα μιμείται εξ ολοκλήρου τη νέα μετάλλαξη».

Με πληροφορίες από Reuters, AFP, Associated Press, The New York Times