ΗΠΑ: Νεκρός ο ύποπτος για την έκρηξη στο Νάσβιλ

Ο 63χρονος ύποπτος για την ανατίναξη ενός αυτοκινούμενου τροχόσπιτου στο Νάσβιλ του Τενεσί τα ξημερώματα των Χριστουγέννων, σκοτώθηκε κατά την έκρηξη, ανέφεραν χθες Κυριακή οι αρχές.

This is video of Friday morning’s explosion recorded by an MNPD camera at 2nd Ave N & Commerce St. pic.twitter.com/3vaXhoUOAR

Οι ειδικοί του FBI ταυτοποίησαν τον Άντονι Γουόρνερ μέσω δειγμάτων DNA από τον τόπο της έκρηξης.

Το βράδυ της Κυριακής, το FBI ανήρτησε φωτογραφία του Γουόρνερ στο Twitter.

The #FBI and #ATF are seeking info concerning the owner of the RV, Anthony Quinn Warner, linked to the explosion in downtown Nashville on Friday morning. Recognize him? Call 1-800-CALL-FBI or submit tips online at https://t.co/hG6KFmQ7dG. @FBI @ATFHQ @ATFNashville pic.twitter.com/o8fqiHkATl

— FBI Memphis (@FBIMemphis) December 28, 2020