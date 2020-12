Θετική στον κορωνοϊό η νύφη – Με στολές και μάσκες ο γάμος (βίντεο)

Οι γάμοι στην Ινδία είναι μία ιδιαίτερη και δύσκολη υπόθεση, αφού ο αριθμός των καλεσμένων είναι μεγάλος και η παράδοση απαιτεί τη συμμετοχή τους σε μία σειρά εορτασμών.

Όμως, με την εμφάνιση του κορωνοϊού πολλά άλλαξαν εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων, καθώς η Ινδία έχει το δεύτερο υψηλότερο ιικό φορτίο στον κόσμο, με πάνω από 9,6 εκατομμύρια επιβεβαιωμένες περιπτώσεις. Μάλιστα, πολλές πολιτείες έχουν επιβάλλει όριο καλεσμένων στους γάμους.

Ωστόσο, σε ένα απομακρυσμένο χωριό της βόρειας Ινδίας, ένα ζευγάρι αποφάσισε να ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου πάση θυσία, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα και αντικαθιστόντας τις παραδοσιακές φορεσιές με υγειονομικές στολές και μάσκες.

Ο λόγος; Η νύφη (σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters) είχε βρεθεί θετική στην covid – 19, λίγες ώρες πριν από τον γάμο και βρισκόταν σε απομόνωση.

Μάλιστα, η τελετή πραγματοποιήθηκε στην αυλή του κέντρου καραντίνας στο Μπαράν και το ανδρόγυνο αντάλλαξε όρκους και γιρλάντες, μπροστά από την ιερή φωτιά, ενώ ο ιερέας φορούσε και αυτός ειδική στολή που τον έκανε να μοιάζει με αστροναύτη.

Όπως είπε το ζευγάρι, οι οικογένειες τους συμφώνησαν να παντρευτούν στο κέντρο καραντίνας, σε μια απλούστερη τελετή από εκείνες που συνηθίζονται.

Σημειώνεται ότι το νιόπαντρο ζευγάρι, αμέσως μετά τον γάμο, τέθηκε σε απομόνωση στο κέντρο.

LOVE IN THE TIME OF CORONA: A couple in India tied the knot in a quarantine center, wearing hazmat suits, after the bride tested positive for COVID-19 on the morning of the couple’s wedding. https://t.co/e2Y933thMn pic.twitter.com/ZuZ8YfBiJ8

— ABC News (@ABC) December 28, 2020