Τι συμβαίνει σε οδηγούς αν ασχολούνται με το κινητό τους (βίντεο)

Την… πτήση αυτοκινήτου κατέγραψε κάμερα περιπολικού στις ΗΠΑ, καθώς η απώλεια προσοχής του οδηγού λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή.

Το τετρακίνητο όχημα έφυγε από την πορεία του σε στροφή, στην πολιτεία του Οχάιο, καθώς ο οδηγός προφανώς είχε αλλού στραμμένη την προσοχή του, πιθανώς στο κινητό του τηλέφωνο, με αποτέλεσμα την έξοδο από το οδόστρωμα.

Το τζιπ όμως δεν έμεινε απλώς εκτός δρόμου. Με τη φόρα που είχε πέρασε το χαντάκι δίπλα στο οδόστρωμα, ανέβηκε πετώντας στον παρακείμενο λόφο και με κάποιο τρόπο προσγειώθηκε στις… ρόδες του, όπως μια γάτα που πέφτει με τις πατούσες από ψηλό δέντρο.

Σαν να μη έτρεχε τίποτε μάλιστα επέστρεψε στο οδόστρωμα, ώσπου να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με το περιπολικό που κατέγραψε τις εικόνες. Σαν από θαύμα, ο οδηγός ούτε καν τραυματίστηκε.

Ohio State Highway Patrol shares dashcam video and reminds motorists about the dangers of distracted driving after vehicle goes flying off highway exit ramp.

Fortunately, no one was injured. https://t.co/By3SSpduUx pic.twitter.com/EOfpdyx0ZE

— ABC News (@ABC) January 13, 2021