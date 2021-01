Βόρεια Κορέα: Αποκαλυπτήρια για νέο βαλλιστικό πύραυλο

Η Βόρεια Κορέα παρουσίασε έναν νέο τύπο βαλλιστικού πυραύλου που μπορεί να εκτοξευθεί από υποβρύχια, με το κρατικό πρακτορείο της χώρας να τον περιγράφει ως «το πιο ισχυρό όπλο στον κόσμο».

Αρκετοί από τους πυραύλους παρουσιάστηκαν σε παρέλαση υπό το βλέμμα του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η επίδειξη στρατιωτικής δύναμης έρχεται λίγες μέρες πριν από την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν ως προέδρου των ΗΠΑ.

Η στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από τη λήξη του συνεδρίου του Κόμματος των Εργατών.

VIDEO: North Korea shows off new missile at military parade in Pyongyang, in a show of strength days before Joe Biden’s inauguration as US president pic.twitter.com/Voia7h8fSB

— AFP News Agency (@AFP) January 15, 2021