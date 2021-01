Ν. Υόρκη: Αρθρωτό λεωφορείο έμεινε να κρέμεται από γέφυρα (βίντεο)

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης στη Νέα Υόρκη όταν λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και κρεμάστηκε κυριολεκτικά από γέφυρα στο Μπρονξ.

Το αστικό λεωφορείο έσπασε τη μπαριέρα της γέφυρας και έμεινε να κρέμεται πάνω από τον δρόμο που περνά από κάτω ώσπου δέθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης για να απομακρυνθεί.

Μετά τη βουτιά 15 μέτρων που έκανε το μπροστινό μέρος από τη γέφυρα, το όχημα κατάφερε σαν από θαύμα να κρατηθεί και να μην πέσει. Αρθρωτό όπως ήταν, το λεωφορείο έμεινε με το μπροστινό του μέρος κάθετο και εκκρεμές και το οπίσθιο τμήμα πάνω στη γέφυρα, να σχηματίζει ένα Γ, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανήρτησε η πυροσβεστική.

Video from University Ave and the Cross Bronx Expressway where FDNY members continue to operate on scene for a tandem bus that crashed through a barrier onto a lower roadway. pic.twitter.com/Q0Y0vW7WmT

— FDNY (@FDNY) January 15, 2021