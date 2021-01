Αναγκαστική προσγείωση σε… παραλία (βίντεο)

Υποχρεωτική προσγείωση σε παραλία της Φλόριντα αναγκάστηκε να κάνει πιλότος μικρού ιδιωτικού τζετ που εμφάνισε μηχανική βλάβη, ολοκληρώνοντας την αποστολή του με απόλυτη επιτυχία.

Η άδεια, ευτυχώς, παραλία στο Τρέζουρ Άιλαντ της Φλόριντα μέσα στο καταχείμωνο αποδείχθηκε ιδανικός διάδρομος προσγείωσης για το μικρό αεροπλάνο που έπρεπε να κατέβει άμεσα από τον αέρα λόγω της βλάβης στον κινητήρα του.

Η επαφή των τροχών στο αμμώδες έδαφος έγινε άψογα, και η μεγάλη ανάσχεση που προκαλεί η άμμος βοήθησε ουσιαστικά στην ομαλή πέδηση του τζετ, που ύψωσε… αμμοθύελλα πίσω του.

EMERGENCY LANDING: Small plane safely touches down on Florida beach after reported engine trouble. https://t.co/cyt0fucGer pic.twitter.com/5ZNMgdZoj1

— ABC News (@ABC) January 18, 2021