To «μωρό – θαύμα» επέζησε από κορωνοϊό και μεταμόσχευση (βίντεο)

Τον αποκαλούν το «μωρό – θαύμα». Ο λόγος για τον μικρό Κέισεν Ντόνερλσον, ο οποίος κατάφερε να βγει νικήτής από τη μάχη με τον κορωνοϊό, αλλά και από μεταμόσχευση ήπατος… κι όλα αυτά πριν από τα πρώτα γενέθλιά του.

Οι γιατροί δηλώνουν πως ο Κέισεν θα έχει μια φυσιολογική ζωή.

«Αυτή τη στιγμή η ανάρρωσή του είναι τόσο ομαλή, που δεν θα μπορούσα να ζητήσω τίποτα περισσότερο» δηλώνει η μητέρα του.

“They made a way for Kasen, a way for my baby, to have a second chance at life, a life that he was not promised to see.”

"They made a way for Kasen, a way for my baby, to have a second chance at life, a life that he was not promised to see."

Kasen Donerlson is being called a "miracle baby" after surviving both COVID-19 and a liver transplant, all before his first birthday.

