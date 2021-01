Ανέβηκε 33 ορόφους, όχι με το ασανσέρ, αλλά με το ποδήλατο (βίντεο)

Σκαλί-σκαλί αλλά χωρίς να πατήσει ούτε σε ένα σκαλοπάτι, ανέβηκε σε πύργο 33 ορόφων ένας Γάλλος ποδηλάτης, χρησιμοποιώντας μόνο το ποδήλατό του. Η προσπάθειά του έγινε για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ο πρωταθλητής της ποδηλασίας Ορελιάν Φοντενουά ανέβηκε πάνω στο ποδήλατό του τις 33 σκάλες ενός κτιρίου ύψους 140 μέτρων στη Γαλλία, πατώντας μόνο πάνω στα πετάλια του ποδηλάτου.

Ο 31χρονος ποδηλάτης χρειάστηκε 30 λεπτά για να σκαρφαλώσει με άψογη ισορροπία στη στριφτή σκάλα του κτιρίου στην επιχειρηματική συνοικία του Παρισιού, δηλαδή 768 σκαλοπάτια χωρίς ούτε ένα λάθος.

Φτάνοντας λαχανιασμένος αλλά χαμογελαστός στην ταράτσα του κτιρίου, είχε τη δύναμη να σηκώσει στον αέρα το ποδήλατό του πανηγυρίζοντας.

HIGH RIDE: This French mountain bike champion successfully climbed up a 33-story, 768-step, 459-feet-tall tower without once putting his foot on the ground.

He carried out the challenge for a charity which cares for children with serious illnesses. https://t.co/xORQ9l3Y27 pic.twitter.com/WNvfb6sgU0

— ABC News (@ABC) January 19, 2021