Χάρη σε φίλους και υποστηρικτές μοίρασε ο Τραμπ

Χάρη σε δεκάδες άτομα μοίρασε την τελευταία πλήρη ημέρα της θητείας του στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας απορίες ακόμη και την ώρα που είναι έτοιμος να παραδώσει την εξουσία και να αντιμετωπίσει ψηφοφορία στη Γερουσία περί παραπομπής του σε δίκη.

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ προσέφερε χάρη ή αμνηστία σε 73 άτομα και ελάφρυνε τις ποινές άλλων 70, περιλαμβανομένων οικονομικών παραγόντων, πρώην βουλευτών αλλά και… ράπερ, καθώς και του πρώην στενού του συμβούλου Στιβ Μπάνον.

Ο κ. Μπάνον συνελήφθη τον Αύγουστο του 2020 εν μέσω κατηγοριών για κατάχρηση χρημάτων, και θα δικαστεί τον Μάιο. Οι Τάιμς της Νέας Υόρκης και το CNN χαρακτήρισαν την απονομή αμνηστίας στο πρόσωπό του κίνηση προστασίας της τελευταίας στιγμής εκ μέρους του κ. Τραμπ που προκαταλαμβάνει τη δικαιοσύνη.

Μεταξύ των 73 ατόμων βρίσκεται ο Έλιοτ Μπρόιντι, από τους κορυφαίους χρηματοδότες του κ. Τραμπ, που έχει ομολογήσει παράνομη πίεση προς την αμερικανική κυβέρνηση για να σταματήσει την έρευνα για σκάνδαλο διαφθοράς και να εκδώσει εξόριστο Κινέζο δισεκατομμυριούχο. Στη λίστα ακόμη περιλαμβάνεται ο Κεν Κάρσον, φίλος του γαμπρού του κ. Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, που από τον Οκτώβριο κατηγορείται για ανοίκεια μεταχείριση μέσω Ίντερνετ της πρώην συζύγου του.

Χάρη επίσης έλαβαν οι ράπερ Λιλ Γουέιν και Κόντακ Μπλακ, που διώχθηκαν για αδικήματα περί όπλων, αλλά και ο πρώην δήμαρχος του Ντιτρόιτ Κουάμε Κιλπάτρικ που εκτίει ποινή κάθειρξης 28 ετών λόγω διαφθοράς.

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ απέφυγε να αμνηστεύσει τον εαυτό του ή μέλη της οικογένειάς του, ενώ χάρη δεν έλαβε ούτε ο πρώην δικηγόρος του και πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι, με τον οποίον έχει ψυχραθεί εσχάτως…

Ωστόσο νομικοί και ακαδημαϊκοί κύκλοι επισημαίνουν ότι στο αμερικανικό σύνταγμα υπάρχει μια γκρίζα περιοχή, που σημαίνει ότι ο πρόεδρος μπορεί να απονείμει χάρες μυστικά, χωρίς να το δηλώσει στο Κογκρέσο ή δημοσίως.

